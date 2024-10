EUA: furacão Milton provoca um dos maiores êxodos da história do Estado da Flórida

A chegada do furacão Milton, prevista para a madrugada desta quinta-feira, 10, provocou na terça-feira (8) um dos maiores êxodos da história do Estado da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos. Milhões de moradores em fuga causaram engarrafamentos gigantescos nas estradas e esgotaram os estoques de combustíveis da região.

Segundo o presidente americano, Joe Biden, o Milton será o "pior furacão a atingir a Flórida em cem anos". A região de Tampa Bay, que está na rota da tempestade, tem mais de 3 milhões de habitantes. O furacão foi classificado na categoria 5, a mais alta da escala.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em entrevista à Rádio Eldorado, direto de Davenport, a 20 minutos da Disney, o publicitário brasileiro João Mendes disse que, por enquanto, ainda sem uma ordem de evacuação, decidiu ficar em casa com a esposa, grávida de sete meses. Ele conta que já há falta de suprimentos nos supermercados.