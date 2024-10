Furacão Milton está chegando à Flórida, com risco de provocar grandes danos

O furacão Milton se fortaleceu enquanto atravessava o Golfo do México em direção à Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 9, e pode atingir o Estado com grandes ondas de tempestade, chuvas intensas e ventos fortes.

Milton estava centrado a cerca de 485 quilômetros a sudoeste de Tampa, na Costa do Golfo da Flórida, no início desta quarta-feira, com ventos máximos sustentados de 260 km/h, informou o centro de furacões.

Ele se movia em direção ao nordeste a 22 km/h no início da quarta-feira, e espera-se que continue nessa direção com um aumento na velocidade de avanço até a noite de quarta-feira.

Quão graves podem ser os danos?

A costa do Golfo da Flórida é especialmente vulnerável à maré de tempestade. Helene atingiu cerca de 240 quilômetros ao norte de Tampa e causou mortes por afogamento na área devido às marés de tempestade de cerca de 1,5 a 2,5 metros acima dos níveis normais. Com Milton, os meteorologistas alertam sobre uma possível maré de tempestade de 3 a 4,5 metros em Tampa Bay. Com informações da Associated Press.