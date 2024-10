The Offspring vem ao Brasil para shows em março de 2025; saiba mais

Conhecidos pelos sucessos “The Kids Aren't Alright”, “Pretty Fly”, “Come Out and Play”, “All I Want”, “Can’t Repeat” e outros hits que marcaram gerações, o grupo fundado em 1984 é considerado um dos principais grupos do gênero punk rock.

The Offspring é formado por Dexter Holland (voz e guitarra), Noodles (guitarra), Todd Morse (baixo), Brandon Pertzborn (bateria) e Jonah Nimoy (percussão). Eles estiveram no País em março deste ano, durante a programação do Lollapalooza Brasil 2024 .

A banda de punk rock The Offspring vem ao Brasil para série de shows no mês de março de 2025 . Com a turnê mundial “Supercharged” – título do novo álbum, previsto para ser lançado em 11 de outubro – o grupo se apresenta nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na sequência, o grupo parte para o Rio de Janeiro , com show no dia 6 de março na Farmasi Arena. O evento contará com apresentações das bandas Sublime e Rise Against.

Iniciando a série de shows no Brasil pela cidade de Belo Horizonte , The Offspring se apresenta no dia 5 de março de 2025 no BeFly Hall. Na ocasião, a banda de abertura será Amyl & The Sniffers.

No dia 8 de março de 2025, The Offspring se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo. O momento terá shows de abertura com as bandas Sublime, Rise Against, The Damned, Amyl & the Sniffers e The Warning.

A programação das bandas de abertura se repete em Curitiba no dia 9 de março, na Pedreira Paulo Leminski. Já no dia 11 de março, o The Offspring desembarca em Porto Alegre para apresentação no Pepsi On Stage, que terá a banda The Warning como show de abertura.

