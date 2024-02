Lollapalooza 2024: veja quando será, horários e programação completa

Venda geral dos ingressos para o Lollapalooza Brasil 2024 iniciou no dia 3 de outubro Crédito: Lollapalooza Brasil/Divulgação

Um dos festivais de música mais aguardados do ano, o Lollapalooza 2024 ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 em São Paulo. A 11ª edição do festival trará quatro palcos e mais de 70 atrações nacionais e internacionais para todos os gostos e estilos. Confira a seguir quando a programação completa e as principais informações do festival. Lollapalooza 2024: o que é o festival?

O Lollapalooza é um festival de música que, em 2024, realizará sua 11ª edição. Ele é acontece na capital paulista em uma área de 600 mil metros quadrados.

Serão três dias com 78 atrações musicais nacionais e internacionais, divididas em quatro palcos. Os participantes também contam com: áreas de ativação: com roda gigante, pontos de foto, brindes, áreas de descanso e serviços oferecidos por patrocinadores;

área gastronômica: para atender necessidades alimentares;

área gastronômica: para atender necessidades alimentares;

áreas de descanso: com redes, balanços, cadeiras e áreas de sombra. Lollapalooza 2024: onde e quando será?

O festival Lollapalooza 2024 será nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os portões serão abertos às 11h. A classificação etária do evento é 15 anos e a entrada de menores entre 5 e 14 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Menores de 5 anos não podem entrar. Lollapalooza 2024: quais os tipos de ingresso?

Lolla Pass O ingresso dá acesso às áreas comuns durante os três dias de festival. Lolla Lounge Pass by Vivo Dá acesso à área premium do festival. Esta área é para aqueles que procuram uma experiência mais premium com open bar e open food, ativações de marcas exclusivas, after party e meeting point com transporte de ida e volta para o evento.

Lolla Comfort Pass

Dá acesso aos três dias do festival e a área exclusiva Lolla Comfort. Esta é uma área exclusiva no festival para quem busca mais conforto. O espaço oferece lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso com vista privilegiada do evento. Lollapalooza 2024: onde compro o ingresso?

Os ingressos estarão disponíveis para a compra na ticketmaster, bilheteria oficial do festival. Eles podem ser adquiridos online pelo site da bilheteria com a cobrança de taxa de serviço que é 20% o valor do ingresso. O valor do ingresso do Lollapalooza 2024 varia conforme o dia do show, número do lote e pacotes escolhidos.