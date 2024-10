Simone e Simaria devem retornar aos palcos em 2025; entenda

Com parceria encerrada em 2022, a dupla Simone e Simaria pode voltar às atividades no próximo ano, mas também devem manter carreiras individuais

Após o fim da dupla em 2022, as cantoras Simone e Simaria devem retomar a parceria. A suposta volta das coleguinhas aos palcos é prevista para 2025.

As artistas, entretanto, também devem manter as atividades das respectivas carreiras solo. As informações foram divulgadas pelo portal Movimento Country.

