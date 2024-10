Banda Francisco, el Hombre faz último show em Fortaleza este mês

A banda Francisco, el Hombre retorna a Fortaleza para novo show na capital cearense no dia 12 de outubro, próximo sábado.

Marcado para acontecer no Complexo Cultural Estação das Artes, a apresentação do grupo faz parte da turnê de despedida “Hasta el Final”.

Levando o nome do álbum mais recente, lançado em maio deste ano, a turnê nacional encerra os mais de 10 anos de atividade do quinteto musical. Além das novas canções, músicas que marcaram a trajetória do grupo, como “Triste, Louca ou Má” e “Batida do Amor”, integram o repertório.