Coringa: a piada que se tornou um marco dos quadrinhos e do cinema

Poucos são os personagens tirados das histórias em quadrinhos e do universo de super-heróis que consegue suplantar um conceito tido por muitos como inferior como é o Coringa. O vilão não só conseguiu uma legião de fãs como tem vida própria, aliás, muitas vidas.

Ao longo de sua história, o palhaço deixou de ser um bandido alvo fácil e com tom satírico, assim como muitos da galeria de inimigos do Batman. O Coringa passou a ser um violento psicopata do crime com um humor sádico e com uma mística muito forte em volta de si. Tanto que chega ao seu segundo filme solo com "Coringa: Delírio a Dois".

Desde a sua primeira aparição, com um visual macabro que muito lembra o filme do romancista Victor Hugo, "O Homem Que Ri", que tudo tem a ver com o personagem que conhecemos. Sua origem é ainda desconhecida e mesmo assim é um fenômeno.