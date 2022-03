Morbius: Filme de anti-herói da Marvel estreia nos cinemas nesta quinta, 31

Foi há pouco mais de dois anos que os fãs das histórias em quadrinhos da Marvel Comics puderam ver em ação pela primeira vez Jared Leto interpretando um dos anti-heróis do universo do Homem-Aranha. Em algumas cenas do trailer lançado em janeiro de 2020, já era possível perceber tons mais sombrios e conflituosos de seu personagem. Chamado também de o “Vampiro Vivo”, Morbius pode não ser tão conhecido do grande público, mas certamente será mais familiar a partir desta quinta-feira, 31, quando estreia seu filme solo de origem nos cinemas.



Planejado para ser lançado inicialmente em julho de 2020, o filme precisou ser adiado devido à pandemia. A obra tem no elenco artistas como Tyrese Gibson, Matt Smith e Adria Arjona, com direção de Daniel Espinosa. Quase dois anos depois do previsto, “Morbius” chega às telonas brasileiras mostrando o começo da trajetória do renomado bioquímico e vencedor do Prêmio Nobel Michael Morbius e sua terrível jornada até se transformar no anti-herói que pertence às histórias do Homem-Aranha.

Diagnosticado com uma rara doença em seu sangue desde a infância - o que o fez andar de bengala e ser excluído quando mais jovem -, o cientista busca, ao lado de seu amigo Emil Nikos (Jared Harris), encontrar uma cura para sua condição e salvar outras pessoas que também sejam impactadas por ela. Para isso, Michael realiza experimentos com DNA de morcegos e métodos como o uso de eletrochoque em si.

O problema é que Michael vai até às últimas consequências em suas tentativas e, assim, percebe que o que parecia ser um grande sucesso se torna algo pior que a doença. Surge, então, o “Vampiro Vivo”. Com seu experimento científico, Morbius se transforma em uma criatura vampiresca criada artificialmente, mas com contornos diferentes quando falamos da visão mística associada aos vampiros em obras literárias e cinematográficas.

Além de aversão à luz, o cientista passou a desenvolver características como superforça, ecolocalização e maior velocidade. Apesar das similaridades em alguns pontos com os tradicionais vampiros, Morbius não sofre com fraquezas conhecidas desses seres, como balas de prata e estaca de madeira enfiada no peito. Uma questão, porém, prevalece: a sua sede por sangue. Por causa disso, o personagem se vê em um constante dilema, pois enfrenta dificuldades para controlar esse ímpeto e ao mesmo tempo não deseja matar outras pessoas.

Morbius (Jared Leto) é um personagem famoso nas histórias do Homem-Aranha (Foto: Divulgação/ Sony Pictures)



A primeira aparição do personagem nos quadrinhos ocorreu em 1971, ao longo das páginas da revista “The Amazing Spider-Man #101”, escrita por Roy Thomas e com desenhos de Gil Kane. Essa, por sinal, foi a primeira edição de uma história do Homem-Aranha que não foi escrita por Stan Lee. Na HQ, Peter Parker estava em uma situação bem esquisita, pois acabou desenvolvendo braços extras - totalizando seis braços. Nesse contexto, surgiram Dr. Morbius e seu sangue para conseguir reverter o estado de Parker.

Como visto no trailer do filme, Morbius assume nos quadrinhos feições cada vez mais semelhantes a de morcegos e com o tempo são mais presentes seus conflitos internos diante de sua nova condição e de sua origem. Essa não será a primeira aparição do personagem fora dos quadrinhos, afinal, ele já foi representado em episódios da animação “Spider-Man: The Animated Series” e nos jogos “LEGO Marvel Super Heroes” e “Spider-Man & Venom: Maximum Carnage”.

O filme solo de “Morbius” faz parte de uma iniciativa da Sony Pictures em parceria com a Marvel Studios de expandir o universo do Homem-Aranha. Além do terceiro filme do teioso com Tom Holland, a empresa lançou em 2021 o segundo filme de “Venom”, que também pertence ao universo do aracnídeo.

Com isso, fãs especulam a possibilidade de tanto Morbius quanto Venom aparecerem em um filme futuro do próprio Homem-Aranha - ou, quem sabe, até no Universo Cinematográfico da Marvel em longas envolvendo o Doutor Estranho, visto que o Vampiro Vivo já chegou a entrar em embate com o personagem nas HQs. Enquanto as teorias rondam a internet, é possível que o filme que estreia nesta quinta-feira traga caminhos mais claros para desenvolvimentos futuros dos heróis da Marvel nos cinemas.

Morbius

Quando: a partir desta quinta-feira, 31

Onde: cinemas de Fortaleza; sessões e valores dos bilhetes disponíveis no site Ingresso.com

