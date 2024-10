Jornal impresso ganha destaque em desfile de moda em Paris

Uma das marcas de luxo mais queridas entre as celebridades, a Miu Miu realizou um desfile que chamou a atenção para a disseminação de notícias falsas e formas de comunicação tradicionais.

Realizado na terça-feira, 1º, durante o Paris Fashion Week, a grife apresentou sua nova coleção de Primavera/Verão 2025 em um ambiente decorado como uma gráfica que trazia páginas de jornais por todo o espaço assinado pela artista polonesa Goshka Macuga.

Nos looks apresentados, as modelos andavam pelo espaço com exemplares do jornal fictício “The Truthless Times”.