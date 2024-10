Linkin Park anuncia show extra no Brasil; veja onde e quando

Novo show acontecerá em São Paulo no dia 16 de novembro, um dia após a primeira apresentação; venda geral de ingressos inicia no dia 3 de outubro

A banda Linkin Park anunciou um show extra no Brasil após os ingressos da primeira apresentação esgotarem em menos de 30 minutos. A segunda data está prevista para acontecer no dia 16 de novembro, um dia após a primeira.

Os shows do grupo acontecerão em São Paulo, no Allianz Parque. A apresentação faz parte da turnê “From Zero World Tour”, que marca o retorno da banda aos palcos após sete anos de hiatus.

No momento, a nova data anunciada está em fase de pré-venda. As vendas gerais iniciarão no dia 3 de outubro, a partir das 11 horas. As entradas podem ser adquiridas no site Ticketmaster.