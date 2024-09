BTS: Suga é multado em R$62 mil por dirigir bêbado patinete elétrico

Em agosto, o artista dirigiu um scooter — patinete elétrico — e, de acordo com sua gravadora Big Hit Music, tropeçou ao estacionar à noite. Após o ocorrido, Suga foi abordado pela polícia, que realizou um teste do bafômetro e confirmou-se a embriaguez .

De acordo com o veículo, a multa foi emitida por um juiz do Tribunal Ocidental de Seul durante um julgamento sumário ocorrido na semana passada.

Devido ao incidente, que aconteceu na noite do dia 6 de agosto, o cantor foi multado pela polícia e perdeu sua licença para dirigir patinete elétrico. No dia 7 de agosto, o integrante do BTS pediu desculpas publicamente pela condução do veículo. “Peço desculpas a todos que foram prejudicados por meu comportamento descuidado e errado “, dizia a nota.

Atualmente, o artista de 31 anos está realizando trabalhos no serviço social com o objetivo de cumprir o compromisso com o serviço militar. Desde 2022 Suga se dedica a projetos solos, já que o grupo de k-pop anunciou uma pausa para que seus membros trabalhem em carreiras individuais.