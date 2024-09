Namoro ou ficante? Confira 5 níveis de relacionamentos amorosos

Seja sério ou temporário, a geração Z vem encontrando diferentes formas de nomear os relacionamentos Crédito: FERNANDA BARROS

Para os apaixonados incuráveis e fãs de comédias românticas, esse tema pode causar estranhamento, ansiedade ou risadas, pois a modernidade líquida atingiu os relacionamentos amorosos. O conceito do sociólogo Zygmunt Bauman diz respeito a uma nova época em que as relações são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. Nesse sentido, a geração Z adota esse conceito na forma de se relacionar. A liquidez nos relacionamentos ganha força com a popularização do termo “situationship” nas redes sociais. Esse estrangeirismo mescla as palavras "relacionamento" e "situação", por isso, pode ser traduzido como "estar em uma situação". É uma forma de se relacionar amorosa e sexualmente, mas que não possui nenhum tipo de rótulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pedagoga com especialização em "Sexualidade Feminina" pela Faculdade de Medicina da USP, Claudia Petry explica que “o conceito de relações líquidas, conforme descritas por Zygmunt Bauman, refletem a fluidez e a instabilidade das conexões humanas na modernidade, evidenciando a superficialidade e a transitoriedade das interações”. Isso se relaciona diretamente com as novas formas de interação, como "situationships" e "ficantes", que ilustram a falta de compromisso e a dificuldade em estabelecer laços duradouros.

Claudia Petry esclarece que o termo "situationship" refere-se a uma relação que não é formalmente definida, mas que envolve algum nível de compromisso emocional ou físico entre duas pessoas. É uma situação que vai além de uma amizade, mas não chega a ser um relacionamento sério, muitas vezes caracterizada pela ambiguidade e falta de clareza nas expectativas de ambos os envolvidos. No entanto, esse termo não existe no português. Então, tem-se o “ficante”, que segue a mesma lógica: duas pessoas que se relacionam, mas não possuem algo "rotulado". A sexóloga Débora Britto comenta que a nova geração vivencia essas denominações de forma mais intensa por utilizarem as redes sociais com mais afinco. Ela diz que se conectar profundamente com alguém continua sendo um processo delicado, de entrega e construção de vínculos, e que isso não mudou.

Olhante O olhante é aquela pessoa que você vê com frequência em algum lugar que faz parte da sua rotina, seja no trabalho, academia ou ônibus, e que desperta um interesse de conhecer e ter algum envolvimento com a pessoa. Júlio (nome fictício), estudante da Universidade Federal do Ceará (UFC), fala que ter um olhante é sempre ter a esperança de que algo vai acontecer para aproximar as pessoas, mas raramente acontece. Conversante O conversante é o estágio em que você está apenas trocando mensagens com a pessoa por alguma rede social. Pode ser alguém que você já conhece pessoalmente ou conheceu online, mas que ainda não começaram a ter algum tipo de relacionamento mais íntimo. Paula (nome fictício) é estudante de Jornalismo da Unifor e relata que passou um mês na fase do conversante com uma pessoa que havia conhecido na academia, mas que não evoluiu para a próxima fase. “Ter conversante tem dessas. Ou vai para o encontro logo ou acaba virando amigo”, afirma Paula. Ficante O ficante é a evolução do conversante, quando sai do estágio de apenas conversas para começar o envolvimento amoroso e/ou sexual. Nessa definição, nenhuma das pessoas envolvidas têm algum tipo de responsabilidade e exclusividade e pode-se ter mais de um ficante por vez. “Essa etapa é ótima para realmente conhecer pessoas e se permitir gostar da companhia de outra pessoa", comenta Paula.

Ficante Premium e Fica sério O ficante premium é aquela pessoa com quem você está se relacionando há algum tempo e gosta bastante dela, mas ainda não tem exclusividade. É possível ter o ficante premium e ainda assim ter outros ficantes, conversantes e olhantes. Já o fica sério é quando o ciúme está bastante presente na relação, o sentimento de querer algo mais exclusivo com a pessoa surge e você não tem mais vontade de ficar e conversar com outras pessoas. Muitos dizem que não é um namoro. E funciona exatamente como um, mas sem esse rótulo. Leia Também | Filme sobre deficiência e sexualidade estreia no Cinema do Dragão

Namoro Esse é o tradicional, a evolução de todos esses estágios. É para os românticos incuráveis e fãs de comédias românticas continuarem acreditando em finais felizes. Giovanni (nome fictício), também estudante da UFC, namora há quase dois anos e conta que todas essas fases do relacionamento fazem parte do amadurecimento pessoal e do casal.

“Ser ficante é intenso e leve, sem as amarras de um compromisso mais sério. Já o ‘ficante sério’ traz uma sensação parecida com a de um namoro, mas sem a fidelidade que o namoro exige. Só que, eventualmente, isso pode cansar. O sentimento amadurece, você amadurece”, Giovanni conta. Quando passou para o "estágio" de namoro de fato, ele explica que é como se tudo tivesse se intensificado. “Ser amado, cuidado, vulnerável e até cobrado. Além de ser um ato de amor, é também uma questão de coragem e amadurecimento”, ele finaliza. Passar de ficante para 'ficante sério' e depois para namoro é apenas uma das muitas etapas que vão se construindo ao se relacionar com outras pessoas. Do casamento sério ao "pós-vida" Mas não pense que as classificações acabam por aqui, a geração Z ainda classifica as relações em muitos outros estágios, como "o casamento; casamento sério com filhos, morrer juntos e a pós-vida”.