Filme sobre deficiência e sexualidade estreia no Cinema do Dragão

O filme “Assexybilidade”, de Daniel Gonçalves, estreia neste domingo, 29, no Cinema do Dragão do Mar. O filme é a segunda produção do cineasta que também já dirigiu “Meu Nome É Daniel” (2018). Após a exibição, com o diretor participa de roda de conversa sobre o filme. Os ingressos para serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do cinema a partir de uma hora antes de cada sessão.

O documentário conta com a participação de 15 pessoas com deficiência que relatam seus desafios e experiências envolvendo a sexualidade. O filme também aborda preconceitos em relação à prática sexual e os tabus que carregam sobre o espaço que elas deveriam ocupar em suas vidas sexuais e afetivas.

O Cinema do Dragão do Mar também realiza uma parceria com o projeto Trabalho no Cinema e a Divisão de Equidade e Diversidade (DED), ambos da Universidade Federal do Ceará (UFC), que contará com as presenças de estudantes e servidores da Universidade na estreia. Neste período, a DED trabalha a temática da acessibilidade com foco nos servidores da UFC.