Wesley Safadão lança festival com shows em 3 cidades; saiba mais

Cantor Wesley Safadão transforma projeto "Arrocha Safadão" em festival com edições em Fortaleza, São Paulo e Salvador

O evento inicia por São Paulo, com a primeira edição marcada para o dia 7 de dezembro. Depois, vem para a Capital em 25 de janeiro e finaliza em Salvador, no dia 8 de fevereiro. Os locais de cada evento devem ser informados em breve.

O cantor Wesley Safadão anunciou o lançamento do projeto audiovisual “Arrocha Safadão”, que consta em um festival com edições em Fortaleza, São Paulo e Salvador. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 25.

“Estou muito feliz em transformar o ‘Arrocha Safadão’ em um festival. É uma oportunidade incrível de levar essa energia para ainda mais pessoas e celebrar junto com os fãs em três cidades que têm um lugar especial no meu coração”, disse Wesley Safadão em comunicado à imprensa.

Além do artista, o “Arrocha Safadão” trará outras atrações e surpresas exclusivas para o público .

As vendas iniciam em 10 de outubro para as três edições. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site arrochasafadao.com.

Festival “Arrocha Safadão”