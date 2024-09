Maggie Smith: além de Harry Potter, relembre momentos marcantes da atriz

Maggie Smith: atriz britânica teve carreira de sucesso no cinema e televisão Crédito: ANDREW COWIE / AFP

A atriz Maggie Smith morreu na manhã desta sexta-feira, 27, anunciou a emissora britânica BBC News. Segundo comunicado de seus filhos, ela estava internada no hospital Chelsea and Westminster, localizado em Londres, no Reino Unido. Com carreira no teatro e televisão, Maggie iniciou nas artes no início dos anos 1950. A atriz conhecida por papéis famosos como Minerva McGonagall, nos filmes de Harry Potter, e Violet Crawley, na série Downton Abbey. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, a artista afirmou que ambas as personagens não foram desafiadoras. “Eu sou muito grata pelos trabalhos em 'Harry Potter' e 'Downton Abbey', mas não é algo que eu chamaria de satisfatório. Não senti que eu realmente estava atuando”, disse ela em entrevista concedida em 2019.