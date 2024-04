David Seidler, roteirista ganhador do Oscar, morre aos 86 anos

Dramaturgo e roteirista ganhador do Oscar por "O Discurso do Rei", o britânico David Seidler morreu aos 86 anos de idade

O roteirista e dramaturgo David Seidler morreu no sábado, 16, aos 86 anos de idade. A informação foi confirmada por Jeff Aghassi, empresário de David, à BBC.

“David estava no lugar que mais amava no mundo, a Nova Zelândia, fazendo o que lhe dava maior paz, que era a pesca. Se ele tivesse a chance, eu tenho certeza que ele teria roteirizado uma passagem exatamente como foi”, detalhou o empresário no comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nascido no ano de 1937, em Londres, no Reino Unido, o britânico iniciou na carreira em 1965, participando da produção da série de animação “Adventures of the Seaspray”, exibida na TV australiana.