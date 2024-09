Morre Maggie Smith, atriz de Harry Potter, aos 89 anos

"É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith", diz uma declaração de seus filhos Toby Stephens e Chris Larkin.

Segundo o comunicado dos seus filhos, a atriz estava internada no hospital Chelsea and Westminster, localizado em Londres, no Reino Unido.

"Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final.”

Os dois filhos e cinco netos informaram que estão devastados pela perda e agradeceram aos profissionais responsáveis que cuidaram da atriz enquanto estava internada.

“Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seus cuidados e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", conclui a nota.