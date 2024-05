Imagens de câmeras de vigilância mostram rapper Sean 'Diddy' Combs agredindo ex-namorada

Um vídeo de uma câmera de vigilância divulgado nesta sexta-feira (17) mostra Sean "Diddy" Combs agredindo fisicamente sua ex-namorada Casandra Ventura, corroborando as alegações feitas pela cantora, conhecida como Cassie, em um processo já resolvido no final do ano passado.

Combs é alvo de várias ações cíveis que o acusam de ser um predador sexual violento que usava álcool e drogas para subjugar suas vítimas.

As imagens de 2016, obtidas e publicadas pela CNN, mostram o rapper batendo, arrastando e chutando Cassie, que em seu recente processo disse que Combs a sujeitou a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.