Socorro Acioli é finalista no Prêmio São Paulo de Literatura

A escritora Socorro Acioli está entre os dez finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2024. A cearense concorre na categoria de “Melhor Romance do Ano de 2023” com a obra “Oração para Desaparecer”, publicada no ano passado.

A escolha do vencedor, de acordo com o edital, se dará por meio de uma avaliação da curadoria do Prêmio. O resultado está previsto para ser anunciado 30 dias após a divulgação dos indicados — que aconteceu na segunda-feira, 23.

A premiação é organizada pelo Governo de São Paulo e elege os melhores romances lançados em 2023 em duas categorias: “Romance do Ano” e “Romance de Estreia do Ano”. Cada categoria tem dez finalistas, no total.