Volta Priscila: série trata desaparecimento com respeito à história

Vida&Arte assistiu com antecedência os quatro episódios da nova série documental do serviço de streaming Disney+, "Volta Priscila", que conta a história do intrigante desaparecimento, em 2024, da irmã do lutador de UFC Vitor Belfort

Em 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, desapareceu misteriosamente em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro , sem deixar qualquer rastro.

Com depoimentos inéditos e teorias recentes, o documentário é dirigido por Eduardo Rajabally e Bruna Rodrigues , e explora os enigmas em torno de um dos desaparecimentos mais marcantes do País.

Vitor Belfort aparece em vários momentos ao longo da série, revelando um lado desconhecido do famoso lutador de UFC. Ele compartilha as batalhas psicológicas que enfrentou durante o angustiante desaparecimento de sua irmã, trazendo à tona a vulnerabilidade por trás da “estrela” do boxe nacional .

A vasta quantidade de material de arquivos pessoais exibido no documentário amplia a empatia do espectador, permitindo uma conexão mais profunda com a dor daqueles que convivem com o desaparecimento de um ente querido. O público, então, é levado a compreender, ainda que parcialmente, o sofrimento dessas famílias.

Vitor Belfort, dá deipoimento sobre desaparecimento de Priscila Belfort, sua irmã, para a série true crime do Disney+ "Volta Priscila" (Foto: Adriano Vizoni/Pivô Audiovisual, Eduardo Rajabally/Divulgação) Crédito: Adriano Vizoni/Pivô Audiovisual, Eduardo Rajabally/Divulgação

“Volta Priscila” também expõe as falhas que prejudicaram as investigações, como o volume de denúncias falsas e informações desencontradas que desviaram o foco do caso. Um exemplo marcante é o de uma mulher que afirmou estar envolvida no desaparecimento apenas para tentar se aproximar romanticamente do delegado responsável.