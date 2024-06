Disney+: mistério sobre Priscila Belfort inspira nova série

Irmã do lutador de boxe Vitor Belfort, Priscila Belfort desapareceu há 20 anos e corpo nunca foi encontrado; caso da jovem é tema de nova série do Disney+

Com direção de Bruna Rodrigues e Eduardo Rajabally, “Volta Priscila” é uma série documental e revisita a trágica história de Priscila, irmã do lutador de boxe Vitor Belfort .

Um dos projetos que ganharam mais evidência durante o evento realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi a nova série documental sobre o caso de Priscila Belfort . Ocorrido há 20 anos, o mistério do desaparecimento da servidora pública segue sem resolução.

A nova fase da Disney+ irá dar destaque às produções originais brasileiras. Anunciado no início de junho, o novo momento da plataforma de streaming terá séries e filmes voltados para público jovem-adulto, com a proposta de conteúdos mais maduros.

Nascida em 5 de dezembro de 1974, no Rio de Janeiro, Priscila Belfort era estudante de arquitetura e servidora pública da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada no Centro da capital carioca.

"Volta Priscila", série documental sobre o desaparecimento de Priscila Belfort, será lançado no Disney Crédito: Diego Mendes e Fausto Eduardo/S1 Fotografia/Divulgação

Famoso lutador de boxe, Vitor Belfort fez campanha nacional para encontrar a irmã

Não retornando para casa e sem ter notícias da filha, Maria Jovita Vieira, mãe de Priscila e Vitor, inicialmente tentou encontrar a filha por conta própria, mas após dois dias notificou o desaparecimento à polícia.

Após semanas sem notícias sobre o paradeiro de Priscila, a família da jovem iniciou uma campanha para descobrir informações sobre o caso. Na época, Vitor Belfort já era um nome relevante no boxe e, junto sua esposa, a “Feiticeira” Joana Prado, começaram a divulgar fotos de Priscila na mídia nacional.

Meses depois do dia do desaparecimento da servidora carioca, rumores sobre o que aconteceu com Priscila ganharam notoriedade. Desde a fuga da família à perda de memória, diversas versões sobre o caso foram formadas, já que não foram registrados pedidos de resgate.

Irmã do lutador de boxe Vitor Belfort, Priscila Belfort desapareceu há 20 anos e corpo nunca foi encontrado Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação Irmã do lutador de boxe Vitor Belfort, Priscila Belfort desapareceu há 20 anos e corpo nunca foi encontrado Crédito: Wania Corredo/Divulgação

Suspeitas concretas surgiram apenas 3 anos após o desaparecimento de Priscila Belfort

No ano de 2007, após o caso ser tema de um episódio do “Linha Direta”, programa da Globo que recordava crimes ocorridos no País, uma mulher confessou ter participado do crime. Elaine Paiva, com 27 anos de idade, se entregou ao Ministério Público do Rio de Janeiro alegando estar sendo ameaçada de morte.