Disney+ lançará série documental sobre caso de Priscila Belfort

O Disney+ anunciou o desenvolvimento de diversas produções nacionais com foco no público mais maduro. A novidade foi revelada na noite de terça-feira, 4, no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, durante o evento “Novo Disney+”.

Disney+ anuncia novidades para 2024; confira as estreias nacionais

A série contará com um grande acervo de imagens cedido pela família Belfort, revisitando 20 anos de investigação. “Ninguém desaparece em uma das avenidas movimentadas do Rio de Janeiro sem deixar nenhum rastro”, completa a diretora.

Trailer de "Volta Priscila" é exibido com exclusividade durante evento da Disney+ no RJ

Com a presença da mãe de Priscila, Jovita Belfort, o ambiente trazia imagens de pessoas desaparecidas estampadas no teto do teatro carioca e contou com exibição do trailer com exclusividade para o público presente.