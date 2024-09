Liniker e Frejat participam do show de Lenny Kravitz no Brasil

Nome referência no rock internacional, Lenny Kravitz volta ao Brasil para show único em São Paulo no mês de novembro. Trazendo a turnê “Blue Electric Light Tour 2024”, a apresentação do artista estadunidense está marcada para o dia 23 de novembro, no Allianz Parque.

Durante o evento, o público também poderá assistir aos shows de Liniker e Frejat. A adição dos artistas brasileiros na programação do dia foi anunciada nesta quarta-feira, 18. Integrando a programação de abertura, Liniker leva ao palco do estádio paulista as canções de “Caju”, seu mais recente álbum, e outros sucessos da carreira.

