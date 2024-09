Rock in Rio hoje, domingo, 22: programação, horários e onde assistir

Shawn Mendes canta hoje, domingo, 22 de setembro (22/09), na programação dos shows do Rock in Rio 2024 Crédito: Ben Stansall/AFP

O último dia do Rock in Rio 2024 acontecerá hoje, domingo, 22 de setembro (22/09), tem no Palco Mundo o som da cantora Luísa Sonza abrindo o line-up, com a atração principal encerrando o evento sendo Shawn Mendes. Confira quem canta e toca no festival nesta noite, no Rio de Janeiro (RJ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SAIBA MAIS | Rock in Rio 2024: Will Smith é anunciado como atração do festival

Rock in Rio 2024: programação e horários dos shows hoje, domingo (22/09)

Confira quais as atrações do dia 22 de setembro do Rock in Rio. Palco Mundo

16h40 - Luísa Sonza



19h - Ne-Yo



21h20 - Akon



0h - Shawn Mendes

Palco Sunset

15h30 - Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione



17h50 - Olodumbaiana



20h10 - Ney Matogrosso



22h45 - Mariah Carey

Palco New Dance Order

22h - Dubdogz

23h30 - Jetlag

1h - Bhaskar

2h30 - Kaskade Palco Espaço Favela

16h - Luiz Otávio



19h - Livinho



21h - Belo

Palco Global Village

15h30 - Lia de Itamaracá



17h30 - Almério e Martins



19h15 - Angélique Kidjo

Palco Supernova

15h - LZ da França



17h - Gabriel Froede



18h30 - Zaynara



20h30 - DJ Topo Rock in Rio 2024: como assistir ao vivo - online e grátis - ao festival Depois de sete anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta. A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia.

TV aberta: TV Globo TV fechada:

Multishow Streaming: Globoplay Rock in Rio 2024: programação dividida em dois períodos

Previsto para setembro deste ano, o festival de rock teve o cronograma de shows dividido em duas partes. A primeira delas acontece de 13 a 15 de setembro, enquanto a segunda, no período de 19 a 22 do mês. O evento acontece mais uma vez na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, o local estará diferente na edição deste ano.