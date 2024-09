Rock in Rio hoje, sábado, 21: programação, horários e onde assistir

O sertanejo Luan Santana irá cantar hoje, sábado, 21 de setembro (21/09), na programação dos shows do Rock in Rio 2024 Crédito: Caio Meyer / Divulgação

A programação dos shows do Rock in Rio 2024 para hoje, sábado, 21 de setembro (21/09), terá muita brasilidade no Palco Mundo, com atrações que trarão cantores de diferentes estilos musicais. Artistas do trap abrirão o dia de shows, com Filipe Ret, Matuê e Orochi. Após apresentações de MPB e sertanejo, o estilo musical que fechará a noite será o rock.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira quem canta e toca no festival nesta noite, no Rio de Janeiro (RJ).



SAIBA MAIS | Rock in Rio 2024: Will Smith é anunciado como atração do festival Rock in Rio 2024: programação e horários dos shows hoje, sábado (21/09)

Confira quais as atrações do dia 21 de setembro do Rock in Rio. Palco Mundo

15h30 - Para sempre Trap, com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh



18h30 - Para sempre MPB, com Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos



21h10 - Para sempre Sertanejo, com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes



0h10 - Para sempre Rock, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Palco Sunset

16h55 - Para sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael



19h45 - Para sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares



22h35 - Para sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Palco New Dance Order

22h - Para sempre Eletrônica, com Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier, Maz X Antdot

Palco Espaço Favela

15h - Para sempre favela é Terra Indígena, com Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré



17h - Para sempre Música Clássica, com Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem



18h40 - Para sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris, Tati Quebra Barraco



20h40 - Para sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH

Palco Global Village

15h - Para sempre Jazz, com Antônio Adolfo, Joabe Reis, Joantahn Ferr e Leo Gandelman



17h - Para sempre Soul, com banda Black Rio, Cláudio Zoli, Hyldon



18h40 - Para sempre Bossa Nova, com Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá

20h40 - Para Sempre Futuro Ancestral, com Gang do Eletro e Suraras do Tapajós Palco Supernova

14h30 - Autoramas



16h - Vanguart



18h - Chico Chico



20h - Jean Tassy Rock in Rio 2024: como assistir ao vivo - online e grátis - ao festival Depois de sete anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta.

A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia. TV aberta: TV Globo TV fechada:

Multishow Streaming: Globoplay Rock in Rio 2024: programação dividida em dois períodos

Previsto para setembro deste ano, o festival de rock teve o cronograma de shows dividido em duas partes. A primeira delas acontece de 13 a 15 de setembro, enquanto a segunda, no período de 19 a 22 do mês.