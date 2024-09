Rock in Rio: Pequena Lo lembra encontro com Katy Perry: ‘Ainda não lavei a mão’

A influenciadora digital Pequena Lo esteve presente nesta sexta-feira, 20, no Rock in Rio para aproveitar as apresentações do Dia do Pop. Natural de Minas Gerais, Lo contou, com exclusividade ao O POVO, detalhes do encontro com Katy Perry.

“Foi muito legal! Ainda não lavei a mão, e já faz dois dias, né? 48 horas mais ou menos (risos). Mas foi incrível”, revelou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pequena Lo e um grupo de influenciadores foram convidados para ouvir em primeira mão o novo álbum de Katy, “143”, que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, 20.