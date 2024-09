Rock in Rio: Ed Sheeran domina Palco Mundo em show só com violão

Sem companhia de banda, Ed Sheeran anima público no Palco Mundo durante sua apresentação no Rock in Rio 2024

O cantor e compositor Ed Sheeran, atração mais esperada da programação de quinta-feira no Rock In Rio, encerrou as atividades comovendo os fãs pela simplicidade.

Com trajes de dia a dia, uma camiseta escrita “Rio” e uma calça jeans, o músico britânico se apresentou sem banda, apenas com voz, violão e pedal.

As mais de 100 mil pessoas que acompanharam o show no Palco Mundo fizeram coro durante muitos momentos. Entre eles, nas músicas “Shivers”, “Give Me Love”, “Eyes Closed”, “Don’t”, “Thinking Out Loud” e “Photograph”.