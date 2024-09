Comediante cega denuncia importunação sexual em show de stand-up

A importunação sexual foi aconteceu com Tatá Mendonça durante um show de stand-up em São Paulo; o acusado era seu colega de profissão

A comediante Tatá Mendonça denunciou Cadu Moura, também comediante e seu editor, por importunação sexual durante um show de stand-up em São Paulo. Um vídeo publicado nas redes sociais registrou o momento em que aconteceu a ação.

As imagens mostram os dois em cima de um palco, em uma apresentação. Cadu Moura estava ao lado de Tatá e falava ao microfone. Durante a fala, ele coloca a mão nas costas dela e, em seguida, a direciona para as nádegas dela. Alguns segundos depois, a comediante retira a mão dele e a segura, seguindo com o show.

Ela comentou o caso em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 19. Alertando ao público sobre possíveisgatilhos no conteúdo, a humorista iniciou contextualizando a cena — estavam Tatá e mais três comediantes no palco para a performance, um deles sendo o acusado.