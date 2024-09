Cariúcha revela abuso coletivo e violência doméstica: 'Sobrevivi'

Ela iniciou o depoimento dizendo que estava emocionada com o aniversário e que “parecia que ela estava vivendo um sonho”. A ex-Fazenda fazia referência a sua posição como apresentadora do programa.

A apresentadora Cariúcha completou 34 anos nesta quarta-feira, 18, e recebeu uma surpresa do programa “Fofocalizando”, do SBT , para comemorar a data. Mas, para além da celebração, ela relembrou abusos que sofreu no passado.

Emocionada, ela continuou: “Sobrevivi o estupro coletivo aos 15 anos de idade. Eu venci o feminicídio, onde eu fui espancada pelo meu ex-companheiro. E eu estou viva aqui para contar história”.

Cariúcha também lembrou do período que passou internada na UTI em junho deste ano. Na época, a apresentadora precisou passar por uma cirurgia para a remoção de 17 miomas — tumores benignos que se formam no útero a partir do tecido muscular. Um dos que foram retirados era maior do que o útero dela.

“Eu lutei por 20 anos para chegar até aqui, passei fome, geladeira vazia. Passei por estrupo coletivo, feminicídio. Passei por tudo. E hoje estou aqui. Então, esse meu aniversário não é só um aniversário simples. Eu estou viva e com saúde”, arrematou.