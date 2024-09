James Rodríguez ganhará documentário na Netflix colombiana

“A vida do capitão histórico, querido por muitos com a paixão do futebol pelo seu talento excepcional, será contada pela primeira vez a partir da sua voz: a do ser humano por trás do ídolo. A série documental navegará por detalhes inéditos de sua vida e carreira profissional: desde aqueles acontecimentos durante sua passagem por times icônicos como Real Madrid CF e Bayern de Munique, passando por sua experiência na recente Copa América 2024, e o caminho ainda a ser percorrido nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026”, indicou em nota.

Tal conteúdo esportivo é uma aposta da plataforma, que já lançou outras produções do mesmo segmento. Como, por exemplo, os documentários “La Liga: Beyond the goal” “Formula 1: Drive to Survive” e “Be eternal”. Além disso, alguns personagens emblemáticos da área esportiva também já tiveram suas biografias contadas por longas-metragens. Alguns exemplos são “Beckham”, “Ángel Di María: quebrando o muro”, “Neymar: o caos perfeito” e “Higuita: o caminho do escorpião”.