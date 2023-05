Boca Rosa compra mansão de R$18 milhões com aquário para tubarões

Bianca Andrade, mais conhecida por Boca Rosa, comprou uma mansão de R$ 18 milhões na Granja Viana, Zona Oeste de São Paulo.

"Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: 'Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas'. Eu ia na casa das pessoas e falava: 'Poxa, um dia quero morar numa casa dessas'. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida. Tenho até um cavalo, e eu poderia estar lá com ele agora", comemorou a empresária no seu canal do Youtube.

O imóvel gerou surpresa nas redes sociais. É quase todo revestido em vidro, incluindo o teto, e conta com piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia de ginástica, espaço para spa, além de tanques de água salgada com peixes, corais e tubarão. Até o canil da mansão tem ar-condicionado.

Aquário com tubarão?

A presença dos grandes peixes movimentou o Twitter, fazendo alguns internautas se questionarem: “Cadê o Ibama? A corda só arrebenta pro lado mais fraco mesmo viu”. Um segundo saiu em defesa: “A menina trabalhou pra isso. Qual o problema? Quer dizer que é proibido ser bem sucedido financeiramente?”. Um terceiro perguntou: “Agora me diga, pra que um aquário que só irá servir de decoração? Qual o prazer de ter um animal selvagem na sua casa, privando-o da liberdade só para alimentar o ego?”.

O imóvel chegou a ser tema de um vídeo de reação do youtuber Casimiro e chamou atenção pelo mesmo motivo: os tubarões na sala de estar.

