Tamy Contro anuncia fim do casamento com Projota durante gravidez

Casados há 4 anos, Tâmara Contro e Projota são pais de Marieva e estão grávidos do segundo filho

O casamento de Projota e Tâmara Contro chegou ao fim em meio a segunda gravidez do casal. A informação foi confirmada por Tamy nesta quarta-feira, 29, através do Instagram.

Casados desde 2019, eles são pais de Marieva, de 3 anos, e estão esperando o segundo filho, Otto. O anúncio da separação foi feito enquanto Tamy respondia perguntas no Instagram.

"Você e Tiago estão separados? [...] Nos últimos dias estou sentindo uma vibe estranha entre vocês", questionou um internauta. Tâmara confirmou e fez um desabafo sobre a situação.

"Sim. Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez etc.... Não quero falar mais detalhes sobre esse assunto, minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos...", escreveu.

Até o momento, Projota não se pronunciou sobre o assunto.

