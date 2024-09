Morre Tito Jackson, integrante do Jackson 5, aos 70 anos

O músico Tito Jackson, integrante do grupo Jackson 5 ao lado do irmão Michael Jackson (1958 - 2009), morreu aos 70 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais neste domingo, 15, pelos filhos dele.

“É com o coração pesado que anunciamos que nosso amado pai, o membro do Hall da Fama do Rock & Roll, Tito Jackson, não está mais conosco. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e seu bem-estar”, afirmava a legenda da publicação, assinada por TJ, Taj e Taryll.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Toriano Adaryll Jackson nasceu em 15 de outubro de 1953 no estado de Indiana, Estados Unidos. Cantor, compositor e guitarrista, foi um dos membros do Jackson 5 ao lado de Michael e seus outros três irmãos: Marlon Jermaine e Jackie.