Bailarina de Serra Leoa, Michaela DePrince morre aos 29 anos

A bailarina Michaela DePrince faleceu aos 29 anos. A notícia foi divulgada pela própria equipe da artista em seu Instagram. A causa da morte não foi revelada. "É com dor em nossos corações que compartilhamos a perda da bailarina estrela Michaela Mabinty DePrince, cuja arte tocou incontáveis corações e cuja alma inspirou a muitos, deixando uma marca permanente no mundo do balé e além", diz a nota.



Michaela DePrince se formou na Jacqueline Kennedy Onassis School do American Ballet Theatre, onde era bolsista. Foi bailarina do Dance Theatre of Harlem e também fez parte do Ballet Nacional Holandês. A bailarina havia retornado para os Estados Unidos em 2021 para se juntar ao Ballet de Boston. No mesmo ano, a artista interpretou Swanilda no filme “Coppelia”, de E.T.A. Hoffmann, que mistura balé e animação. De criança demônio a bailarina famosa Natural de Serra Leoa, DePrince ficou famosa por aparecer no documentário “Primeira Posição”, que acompanha ela e mais oito bailarinos durante a temporada de competições do Youth America Grand Prix (YAGP).

Além de abordar os desafios do YAGP, o filme conta a história de Michaela, que foi adotada junto com a sua melhor amiga Mia por um casal de estadunidenses. No novo lar, Mabinty pode se dedicar a sua grande paixão: o balé. Por causa do vitiligo, a artista era chamada de criança demônio no orfanato onde foi abandonada pelo próprio tio. A bailarina perdeu o pai para um conflito armado durante a Guerra Civil de Serra Leoa e sua mãe biológica morreu de fome.