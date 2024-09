Guitarra de Noel Gallagher, do Oasis, é leiloada por US$ 170 mil

Após anúncio da volta dos irmãos Gallagher e turnê do Oasis, guitarra de Noel é leiloada por milhões de dólares

Uma guitarra que pertenceu a Noel Gallagher, um dos membros da banda britânica Oasis que recentemente anunciou seu retorno, foi vendida em um leilão por mais de US$ 173.000 (R$ 978,2 mil na cotação atual), anunciou a Sotheby's nesta quinta-feira, 12.

A guitarra, uma Epiphone Les Paul Standard, foi avaliada em 80.000 libras (cerca de 593,7 mil reais na cotação atual).

O instrumento foi apresentado no videoclipe e na capa do primeiro single do Oasis, “Supersonic”, segundo o comunicado. Duas outras guitarras usadas por Gallagher também foram vendidas durante esse leilão.