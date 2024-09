Emmy 2024: onde assistir às séries vencedoras da premiação

"Xógum" foi a grande estrela da noite, seguida por títulos como "O Urso" e "Hacks". Veja a seguir onde assistir às séries que se destacaram no Emmy 2024

Para quem não acompanhou os lançamentos nos serviços de streaming, veja a seguir onde assistir às séries vencedores do Emmy 2024 e os destaques.

A principal premiação da TV e dos streamings aconteceu na noite deste domingo, 15, na 76ª edição do Emmy Awards , em Los Angeles. Com destaque para a série " Xógum " que recebeu 25 indicações, a cerimônia foi repleta de muita emoção e surpresas.

Sinopse: Xógum é uma saga sobre o universo mítico dos samurais e das cortesãs, numa trama que une política, religião, guerra e romance. Ambientado nos anos 1600, época das grandes navegações e das conquistas de novos mundos, o livro narra a trajetória do piloto inglês John Blackthorne.

Sinopse: Quando um comediante em dificuldades demonstra um ato de gentileza para com uma mulher vulnerável, isso desencadeia uma obsessão sufocante que ameaça destruir a vida de ambos.

RELEMBRE 20 cidades fictícias de filmes, séries, livros e animações

Emmy 2024: onde assistir O Urso

Categoria: melhor direção em série de comédia; melhor atriz, ator e melhor ator coadjuvante em série de comédia.

Sinopse: O Urso fala sobre comida, família, insanidade do trabalho duro, a beleza do senso de urgência e seus diversos pontos negativos. O jovem chefe Carmy luta para transformar tanto o The Original Beef de Chicago quanto a si mesmo, trabalhando ao lado de uma equipe de cozinha medíocre que acaba se transformando em sua família.