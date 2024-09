Xógum: sinopse, elenco e mais sobre a série vencedora do Emmy 2024

“Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” foi a grande vencedora do Emmy 2024, levando a estatueta de “Melhor Série de Drama”, nesse domingo, 15. A obra apresenta um universo mítico de samurais e gueixas, representando os confrontos entre dinastias no Japão do século XVII.

A série também foi a produção com mais indicações na premiação deste ano, com 25 indicações. Xógum 14 prêmios técnicos e de categorias menores, entregues antes do evento desse final de semana. Saiba tudo sobre a produção disponível no Disney+.



Xógum: sinopse da série

A história se passa no Japão em 1600, e apresenta a história do Senhor Yoshii Toranaga, que está lutando pela vida enquanto os seus inimigos do Conselho de Regentes se unem contra ele.