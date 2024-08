Governo renova portaria que determina distribuição de água em eventos

A primeira ação acerca do tema foi determinada em 2023 após a morte de Ana Clara Benevides , 23, por exaustão térmica causada pelo calor na turnê de Taylor Swift no Brasil.

Tendo em vista as altas temperaturas registradas durante 2024, a medida é válida para eventos de grande porte e com exposição ao calor.

A portaria considera “as temperaturas extremamente elevadas nos últimos anos em todo o território brasileiro” , além da obrigação do Estado em proteger as relações entre consumidor e vendedor.

Em novembro do ano passado, Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu durante o primeiro show da turnê “Eras Tour”, de Taylor Swift , no Rio de Janeiro.

A causa da morte foi exaustão térmica causada pelo calor no local. Naquela tarde, a sensação térmica era de 60 °C no Estádio Nilton Santos.

Durante o evento, houve denúncias de que a empresa organizadora Tickets For Fun (T4F) impediu a entrada do público com garrafas de água e não forneceu postos de hidratação no estádio.