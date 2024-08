Rock in Rio 2024: qual a data e onde será o festival?

Com Imagine Dragons, Ed Sheeran e Katy Perry; Rock in Rio 2024 tem diversos shows para o mês de setembro. Confira as datas e onde será o festival Crédito: Reprodução / Redes Sociais - Instagram da banda Imagine Dragons

A programação do Rock in Rio de 2024, tradicional festival de música do Brasil, está marcada acontecer em setembro deste ano. Rock in Rio 2024 terá show de Imagine Dragons; VEJA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O festival iniciou a pré-venda dos seus ingressos no dia 14 de maio apenas para clientes Itaú. Já a venda geral abriu no dia 23 de maio. Até dia 12 de agosto, já estão esgotados os ingressos dos dias 13, 14, 15 e 22 de setembro.

Apenas os ingressos dos dias 15, 19 e 21 de setembro estão disponíveis. A compra dos bilhetes pode ser realizada por meio do site oficial do evento. Rock in Rio 2024: data, horário e onde será o festival? O Rock in Rio começa 13 de setembro e terá o último show no dia 22 de setembro. Com as aberturas de portões acontecendo às 14 horas (horário de Brasília), os shows serão realizados na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Abertura de Portas: 14h

Encerramento: 2h

Último Acesso ao recinto: 0h Programação do Rock in Rio 2024: atrações confirmadas e o dia de cada uma

13 de setembro (sexta-feira)

Palco Mundo: Travis Scott, 21 Savage, Matuê, WIU e Teto



Palco Sunset: MC Cabelinho & Coral das Favelas, Orochi, Oruam e Chefin, Veigh & KayBlack e Funk

Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia



New Dance Order: Deadmau5, Fatsync x Malifoo, Chemical Surf e Cat Dealers



Espaço Favela: Tz da Coronel e Borges, Kevin o Chris e Slipmami



Global Village: Karan Aujla, Katú Mirim e Victor Xamã

14 de setembro (sábado)

Palco Mundo: Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos



Palco Sunset: Nx Zero, James, Christone “Kingfish” Ingram e Pato Fu + Penélope



New Dance Order: DJ Snake, Kvsh, Öwnboss e Liu



Espaço Favela: Dennis, Thiago Pantaleão e Lourena



Global Village: Hermeto Pascoal & Grupo, Mestrinho e Amaro Freitas

15 de setembro (domingo)

Palco Mundo: Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso



Palco Sunset: Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho



New Dance Order: Artbat, Mila Journée, Binaryh e Ruback



Espaço Favela: MC Poze do Rodo, MC Hariel e Ster



Global Village: Anees, Terra Celta Convida Orquestra Refugi e Larissa Luz

19 de setembro (quinta-feira)

Palco Mundo: Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão



Palco Sunset: Gloria Groove, Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio



New Dance Order: Wade, Victor Lou, Gabe e Illusionize



Espaço Favela: Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé



Global Village: Noa Kirel, Bixiga 70 e Sambaiana

20 de setembro (sexta-feira)

Palco Mundo: Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo



Palco Sunset: Iza, Gloria Gaynor, Tyla, Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França



New Dance Order: Alison Wonderland, Curol x Barja, Ashibah e Samhara



Espaço Favela: Pocah, MC Dricka e Brisa Flow



Global Village: Angélique Kidjo, Carminho e Juliana Linhares

21 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Pra Sempre Rock: Capital Inicial, Detonautas, Nx Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido



Pra Sempre Sertanejo: Chitãozinho & Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana e

Simone Mendes



Pra Sempre MPB: Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Majur, Margareth

Menezes e Ney Matogrosso



Pra Sempre Trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh

Palco Sunset

Pra Sempre Pop: Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos



Pra Sempre Samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de

Pilares



Pra Sempre Rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael, Rincon Sapiência e Xamã

New Dance Order