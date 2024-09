Black Myth Wukong: Uma jornada desafiadora pela cultura chinesa

Adaptação de clássico do folclore chinês traz uma narrativa rica, completa e impressiona com gráficos e jogabilidade desafiadora

Em "Black Myth: Wukong", da Game Science, o jogador vive uma aventura épica que reimagina a história "Uma Jornada ao Oeste". O jogo segue a jornada de um guerreiro macaco em busca das relíquias de Sun Wukong. A trama pode parecer complicada para quem não conhece a história original, mas é enriquecida com múltiplos finais e personagens interessantes. A narrativa não é sempre linear e lembra clássicos como "Demon's Souls", contando a história através dos cenários e não apenas dos diálogos.

A jogabilidade de "Black Myth" é sólida, ágil e desafiadora. Embora lembre um "souls-like", não conta com o sistema convencional de bloqueio ou parry, focando em esquivas acrobáticas que exigem uma adaptação, mesmo para os jogadores mais experientes desse gênero. A habilidade de se transformar em diferentes criaturas e usar feitiços e habilidades especiais durante as combinações de ataque traz uma nova camada de estratégia, tornando as batalhas mais dinâmicas e permitindo explorar áreas que antes eram inacessíveis. Encontrei uma configuração de controles muito boa usando teclado e mouse, o que me dá uma resposta mais rápida, essencial para os momentos de combate intenso.

Os gráficos são um espetáculo à parte. Utilizando o motor gráfico Unreal Engine 5, o jogo oferece visuais impressionantes, com cenários muito detalhados e personagens que parecem super realistas. A maneira como a luz e as sombras interagem com os objetos e o ambiente dá uma profundidade especial, fazendo cada cenário parecer uma verdadeira obra de arte. No entanto, essa beleza vem com um preço; a alta demanda gráfica de "Black Myth Wukong" pode causar problemas em computadores menos potentes, resultando em quedas na taxa de quadros quando todas as configurações estão no máximo.