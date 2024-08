Review: Confira três características sobre o jogo 'Visions of Mana'

No mundo de "Visions of Mana", a magia é soberana e a cada quatro anos, indivíduos especiais chamados Alms são escolhidos para um sacrifício que fortalece os elementos naturais do mundo. Esses Alms são protegidos por um guardião, ou Soul Guard, um guerreiro designado para garantir sua segurança. Apesar de apresentar uma premissa com potencial para profundidade emocional, a trama do game acaba se perdendo em clichês familiares aos fãs de RPGs japoneses. Seus personagens são carismáticos, e isso adiciona um charme especial ao jogo, o que acaba tornando cada um deles memorável, apesar de uma narrativa que muitas vezes parece mais do mesmo, lembrando jogos como Xenoblade Chronicles 3 sem trazer muitas novidades.

Dinâmica de Combate e Jogabilidade

O sistema de combate de Visions of Mana se destaca por permitir aos jogadores mudar as classes dos personagens, o que adiciona uma camada estratégica às batalhas. O game possibilita alternar entre diferentes estilos de luta, o que mantém as lutas interessantes acrescenta um nível de desafio interessante à experiência. Contudo, a jogabilidade deixa um pouco a desejar por apresentar uma certa rigidez nos controles e comandos, especialmente quando comparado com títulos como Devil May Cry, que oferecem o mesmo combate em tempo real, só que de uma maneira bem mais fluida. A adaptação ao sistema de combate pode ser gradual, e jogadores mais persistentes eventualmente encontram prazer ao dominar as complexidades oferecidas pelo jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Beleza Audiovisual

Visualmente, Visions of Mana é uma montanha-russa de altos e baixos. A estética do jogo é vibrante e colorida, especialmente nas vastas paisagens abertas que impressionam e convidam à exploração. Esses visuais são um dos pontos fortes, trazendo nostalgia dos clássicos RPGs da Square Enix. No entanto, a qualidade das animações dos personagens e algumas texturas deixam a desejar. A falta de animação facial nas cenas cinematográficas e a sincronização labial imprecisa podem quebrar a imersão.