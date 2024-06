Review: Sand Land adapta o mundo de Akira Toriyama para o RPG

O enredo se desenvolve em um mundo desértico devastado por anos de desastres naturais e guerras, onde o principal rio que abastecia o país secou. Diante do crescente custo da água, que agora é monopolizada pelo rei ganancioso, a população começa a roubar água e dinheiro uns dos outros. Cansado dessa ganância, o Xerife Rao recruta os demônios de Sand Land, incluindo o Príncipe Demônio Beelzebub e seu amigo Thief, para buscar uma nova fonte de água. Juntos, eles embarcam em uma aventura em busca da lendária nascente escondida no deserto, enfrentando o exército do rei, que está determinado a impedir sua missão a qualquer custo. A trama inicial, que é fiel ao mangá original, desdobra-se em uma jornada onde o grupo de personagens inusitados deve lidar com uma escassez extrema de água e desvendar o mistério do que o rei está tentando ocultar. No entanto, a adição de novos enredos na segunda metade do jogo introduz conflitos e temas que não se alinham com a coerência do início, diluindo o impacto e o foco das questões centrais apresentadas inicialmente.

"Sand Land", jogo baseado no mangá do saudoso Akira Toriyama (criador de Dragon Ball), é um RPG de ação em mundo aberto da Bandai Namco que consegue capturar o espírito do material original com um visual que reflete bem a arte icônica de Toriyama , mesmo que o jogo por vezes pareça não alcançar o potencial máximo que a obra merece.

A jogabilidade do título se centra bastante em combates entre veículos. Tais veículos são geralmente tanques de guerra robustos, mas relativamente simples. Controlá-los é bem intuitivo e não há curva de aprendizado aqui, o que facilita a transição entre diferentes tipos de veículos conforme a necessidade das missões. Há também momentos de combate fora dos veículos, ao estilo corpo a corpo, mas esses deixam a desejar, com mecânicas menos elaboradas e uma execução que pode frustrar devido à simplicidade e falta de fluidez.

Com relação ao seu visual, "Sand Land" exibe gráficos no estilo cel-shading, que imita com sucesso as ilustrações coloridas do mangá, oferecendo uma imersão visual que aumenta a qualidade da narrativa e deixa mais interessante a movimentação dos personagens. Apesar da vastidão do mundo aberto no game ser um tanto repetitiva, o nível de detalhamento dos personagens e dos veículos se destacam, o que fornece uma estética consistente e agradável durante toda a experiência de jogo.

No quesito áudio, apesar de não ser o foco principal do game, há um cuidado para que a trilha sonora, os diálogos e os efeitos sonoros complementem a atmosfera do jogo, captando a essência das aventuras no deserto de "Sand Land". Os efeitos sonoros dos combates e diálogos mantêm um padrão de qualidade que não compromete nem distrai, cumprindo seu papel em harmonia com o resto do jogo.

Embora o vasto mundo aberto e as missões secundárias ofereçam uma quantidade razoável de conteúdo para manter o interesse inicial, a natureza repetitiva das tarefas e a inconsistência na qualidade das sidequests podem diminuir o desejo dos jogadores de revisitar o jogo após a conclusão da história principal. As quests secundárias, embora às vezes envolventes, muitas vezes não conseguem escapar de um formato genérico de busca ou combate, o que pode resultar em uma sensação de monotonia ao longo do tempo.

"Sand Land" acerta em diversos pontos, principalmente na captura da estética e do espírito dos trabalhos de Akira Toriyama, o que deve agradar aos fãs do mangá original, assim como das demais obras do artista japonês. As batalhas, principalmente fora dos veículos, carecem de complexidade, e o amplo mundo aberto, apesar de esteticamente agradável, muitas vezes se sente subutilizado, com grandes áreas oferecendo pouco em termos de interação significativa. No entanto, o jogo ainda consegue oferecer uma experiência envolvente e visualmente autêntica, que será valorizada tanto por novatos no universo dos videogames quanto por veteranos em busca de uma aventura nostálgica e estilizada. A integração de elementos de combate veicular, uma característica distintiva do jogo, adiciona uma camada adicional de estratégia e personalização que pode atrair uma variedade de jogadores.