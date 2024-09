Angélica afirma que Luciano Huck não quer ser presidente do Brasil

Em participação no programa "De Frente com Blogueirinha” na quarta-feira, 7, a apresentadora Angélica explicou os rumores sobre Luciano Huck ser um possível candidato à presidência do Brasil.

No decorrer da conversa, ela também destacou não ter ciúmes do apresentador do “Domingão do Huck”. A anfitriã, Blogueirinha, aproveitou o assunto e brincou sobre a lista de ex-namoradas do cônjuge de Angélica.

"Ivete... Eliana... Mais quem? Sei lá. Nunca tive ciúmes do passado dele porque todo mundo tem um passado. A gente namorou quatro meses, engravidei e casei. Não tive tempo para nada", brincou.