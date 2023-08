The Idol: Série do The Weeknd com Jennie do Blackpink é cancelada

HBO Max cancela "The Idol" após uma temporada; série tinha Lily-Rose Depp, Troye Sivan e Jennie Kim no elenco

Após inúmeras polêmicas desde antes da sua estreia no streaming da HBO Max, “The Idol” foi cancelada. A informação foi revelada pelo Variety nesta segunda-feira, 28.

Com produção executiva e roteiro do músico Abel Tesfaye, o The Weeknd, a série é protagonizada por Lily-Rose Depp, e tinha no elenco Troye Sivan e Jennie Kim, do grupo de k-pop Blackpink.

De acordo com uma porta-voz do canal à publicação, “The Idol” era tratada como uma das “produções originais mais provocativas” e que os dirigentes da HBO estavam “satisfeitos” com a “resposta da audiência”.