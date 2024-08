VMA 2024: Anitta concorre em 2 categorias com canção 'Mil Veces'

Anitta desabafa ao ser questionada em entrevista se posaria para a Playboy Crédito: Reprodução/ Instagram @anitta

Nesta terça-feira, 6, a revista Rolling Stone Brasil divulgou a lista completa dos indicados ao Video Music Awards (VMA) 2024. Anitta é a única brasileira da lista e irá concorrer em duas categorias: "Melhor clipe latino" e "Melhor edição". A cantora, que já foi três vezes indicada para as premiações do VMA, disputa com a canção "Mil Vezes". Na categoria "Melhor clipe latino", a música "Bellakeo", parceria de Peso Pluma com Anitta, também concorre. O VMA é uma premiação musical estadunidense que tem como objetivo enaltecer os melhores videoclipes do ano.