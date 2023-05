The Weeknd altera nome artístico e inicia nova fase na música

The Weeknd informa que irá usar seu nome verdadeiro, Abel Tesfaye, nas produções futuras; cantor está com shows no Brasil confirmados para acontecer no mês de outubro

Abel Tesfaye, originalmente conhecido como The Weeknd, assumiu seu nome verdadeiro nas redes sociais. A alteração nos perfis do Twitter e Instagram do músico foi notada nesta segunda-feira, 15.

Com o nome artístico “The Weeknd”, Abel emplacou os hits “Star Boy”, “The Hills”, “Blinding Lights”, “Save your Tears” e vários outros sucessos do pop atual desde a sua estreia em 2010 - quando ainda disponibilizava músicas no Youtube.

A mudança no nome já era aguardada pelos fãs do músico canadense desde o início do mês de maio, quando Abel compartilhou ter planos de “matar The Weeknd”, em entrevista à revista W Magazine.

Na publicação, Abel contou estar se “preparando para fechar o capítulo de Weeknd” e que está em busca de “mudar a pele e renascer”.

The Weeknd: novo álbum

Mesmo com a mudança recente no nome, Abel também confirmou estar trabalhando em um novo álbum e que provavelmente será o último sob o nome “The Weeknd”.

“Isso é algo que eu tenho que fazer. Como The Weeknd, já disse tudo o que posso dizer”, declarou à revista norte-americana. O músico aproveitou para contar que deverá fazer novas músicas como Abel Tesfaye.

The Weeknd: show no Brasil

Ainda como The Weeknd, o cantor está com shows marcados no Brasil para acontecer no mês de outubro. Trazendo a turnê “After Hours Til Dawn”, The Weeknd irá se apresentar nos dias 7 de outubro, no Rio de Janeiro, e 10 e 11 de outubro, em São Paulo.



