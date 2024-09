Após retomar tratamento contra câncer, Preta Gil volta para casa

Preta Gil encerrou programação do aniversário de Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema, em abril deste ano Crédito: Samuel Setubal

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil recebeu alta do hospital Sírio Libanês durante a manhã deste domingo, 8, após três dias internada para um novo ciclo de quimioterapias. Durante o final do último agosto, a também atriz e empresária anunciou que iria retomar o acompanhamento oncológico, iniciado em 2023. Preta tem aproveitado a saída do Hospital para compartilhar alguns momentos com familiares e amigos em sua casa na cidade de São Paulo. Em publicações feitas na ferramenta Stories do Instagram, a filha de Gilberto Gil comemorou a alta e exclamou positividade no retorno ao lar. "Já chegamos em casa, já estamos aqui na bagunça, a casa já está animada porque ele (Gominho, cantor, apresentador e amigo de Preta) anima, ele bota som… a gente já arrumou remédios, caixinhas, todo mundo ajudando e vamos animar", comenta a cantora no vídeo postado.