Coletivo promove ações culturais aos jovens da Barra do Ceará

Coletivo Barramar promove reflexão sobre políticas públicas e culturais que atendam às necessidades da Barra do Ceará, atrelando com atividades lúdicas voltadas para autoestima de crianças periféricas

No primeiro momento, o Barramar focava em promover eventos de reggae nos espaços públicos das periferias, mas, com o passar dos anos, os idealizadores Kalil Gomes, Davinci, Lais Eutália, Leandra Costa, Marília e Ozeias Araújo sentiram a necessidade de ampliar a visão para além do popular ritmo jamaicano.

Nadando contra a maré, o coletivo Barramar busca evidenciar justamente essas áreas do conhecimento humano, promovendo aprendizados sobre a cultura afro-brasileira para a população do território . O projeto nasceu em novembro de 2018, idealizado por jovens da periferia, que visam fomentar a arte, criando um ambiente propício para a reflexão sobre políticas públicas e culturais que atendam às necessidades do bairro.

É recorrente a presença da Barra do Ceará, bairro de Fortaleza, nos noticiários de jornais pela alta taxa de criminalidade e violência – acontecimentos que acabam inibindo assuntos que deveriam ser destacados com mais frequência, a exemplo de ações de arte e educação.

(Foto: FCO FONTENELE)Fortaleza, CE, BR 03.09.24 -Coletivo Barramar, localizado na Barra do Ceará. O projeto tem como objetivo fomentar a arte, cultura, entretenimento e integração social no bairro. Eles possuem oficinas de leituras, capoeira, campanhas sociais e realização de mutirões de limpeza no bairro. (FCO FONTENELE/ POVO)

"Desejamos transformar o Conjunto Barramar em um ponto cultural reconhecido por toda a Cidade, onde crianças e moradores possam crescer imersos em cultura e arte e sintam uma profunda conexão com o bairro. Orgulhem-se de suas origens", afirma Ozeias Araujo, integrante do coletivo.

"Não se trata apenas de diversão, mas, sim, de evidenciar a beleza da nossa cultura. Celebramos a força do nosso povo com a intenção de que essas crianças cresçam com a autoestima que um dia nos foi tirada e com sonhos que foram restringidos", enfatiza Ozeias.

"É fundamental que elas (as crianças) entendam que têm a capacidade de ocupar qualquer espaço, assim como qualquer outra pessoa. Muitos de nós fomos condicionados a acreditar que certos lugares e oportunidades não eram para nós. Hoje, com o trabalho em coletivo, todas as atividades que realizamos visam que essas crianças cresçam cientes de que esses direitos são delas , que o básico é apenas o início e que podemos ir muito além disso", reflete Leandra Costa, participante do coletivo.

Quem acompanha o perfil do coletivo nas redes sociais consegue perceber que, para além da parte do lazer e da diversão das crianças, o Barramar também foca nas necessidades básicas e também nos direitos da população. E, ao gravar e divulgar os vídeos, buscam evidenciar que elas podem assumir papéis de liderança e se tornar parte ativa de suas comunidades.

"Tanto as crianças quanto os pais gostam das atividades, eles amam quando postamos alguma foto ou vídeo no Instagram, são os primeiros a comentar, elogiar e agradecer as atividades. São esses pequenos gestos que fazem a gente ganhar a confiança dos pais. Em julho, deixaram 'uma reca de criança' ir para praia com o coletivo, foi geral a pé, nos divertimos muito, ganhamos essa confiança de cada pai e mãe", destaca.

Por serem um coletivo totalmente independente, os custos para realizarem as atividades acabam vindo do próprio bolso dos idealizadores e dos moradores que contribuem oferecendo lanches para as crianças e energia das casas quando ocorrem eventos nas ruas. Fato que acabou gerando uma relação de confiança dos pais com o projeto.

Leandra, porém, pontua que as principais dificuldades que possuem no dia a dia são de alinhar as atividades do coletivo com questões financeiras e responsabilidades pessoais de cada idealizador, o que pode ser exaustivo e afetar o encontro de todos no projeto.

"Unir nossos trabalhos, estudos e as iniciativas do coletivo, que também demandam esforço, é desgastante. A solução que encontramos para garantir o mínimo necessário é que cada integrante faça uma contribuição mensal. Dessa forma, conseguimos arcar com os custos de água e luz da associação, permitindo a realização das atividades", revela.

Conforme os membros do coletivo, as ausências do poder público e de outras entidades de apoio sobrecarregam ações sociais como vetor de cidadania dentro da comunidade.