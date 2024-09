Mostra de Veneza mergulha nos meandros da máfia siciliana com 'Iddu'

Mostrar os meandros da máfia siciliana foi o objetivo do filme "Iddu", apresentado nesta quinta-feira (5) na mostra competitiva do Festival de Veneza. O longa é inspirado na história do chefão Matteo Messina Denaro, morto em setembro de 2023 após ser preso, depois de três décadas foragido.

A longa fuga do chefe da máfia siciliana é "uma página sombria da história da Itália", afirmam os dois diretores sicilianos de "Iddu", Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, em entrevista à AFP.

"Sua prisão foi muito difícil, já que, infelizmente, ele se beneficiou com segurança do apoio das figuras institucionais do nosso país", ressalta Elio Germano, o ator que interpreta o chefão da máfia, contemplado em 2010 com o Prêmio de Interpretação em Cannes por "Nossa Vida".