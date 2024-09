Morre Obi Ndefo, de ‘Dawson’s Creek’ e ‘Star Trek’, aos 51 anos

O ator estadunidense Obi Ndefo morreu na manhã de quinta-feira, 29, em Los Angeles, nos EUA, aos 51 anos de idade. A informação foi confirmada por Nkem Ndefo, irmã do artista, em publicação no seu perfil do Facebook no sábado, 31.

“De coração partido com a morte do meu irmão mais novo, mas sei que ele finalmente está em paz”, escreveu. “Tragicamente, o coração de Obi cedeu após uma longa batalha contra o transtorno alimentar ortorexia”, acrescentou Nkem.

Obi Ndefo ficou conhecido na atuação após participar de “Dawson’s Creek”, série juvenil que marcou o fim da década de 1990 e início dos anos 2000.